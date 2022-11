Det har gått sex år sedan de bästa spelarna i världen möttes i en landslagsturnering. Då var det World Cup och nu planerar NHL att arrangera den turneringen igen. Men det har länge varit en osäkerhet kring när det ska ske.

Det senaste budet var februari 2024, men i går kom alltså beskedet att så inte blir fallet.

”Över det senaste året har NHL och NHLPA tillsammans planerat för att genomföra World Cup of Hockey i februari 2024. Under rådande omständigheter är det tyvärr inte möjligt att genomföra World Cup of Hockey vid den tidpunkten. Parterna fortsätter planera för nästa World Cup of Hockey, som förhoppningsvis kan genomföras i februari 2025.”, skrev man i ett pressmeddelande.

Tre Kronors nytillträdde förbundskapten säger så här om beskedet:

– Jag hoppas att det blir World Cup, för spelarnas skull. De bästa spelarna i världen har inte fått möta varandra på väldigt länge. Sedan finns det en viss egoistisk känsla att jag gärna skulle ha det så fort som möjligt. Det är viktigt att det blir bra och de som bestämmer har koll på helheten.

NHL:s vice kommissionär Bill Daly har tidigare sagt att de gärna har med ryska spelare i World Cup. Då har en del länder, däribland Sverige, reagerat med att sagt att man inte vill spela mot Ryssland i dagsläget. Hallam vill inte dra slutsatsen att det motsatsförhållandet har något med gårdagens besked att göra.

– Jag tror man ska vara försiktig att paketera ihop det för det finns många olika intressenter. Det är därför jag är försiktig kring varför det här beslutet har kommit. Men ofta brukar sådana här stora arrangemang kräva många års förberedelser. Vi hoppas de jobbar på nu så vi får ihop det till 2025, säger han.