Tre Kronor:

Magnus Hellberg, målvakt, Detroit Red Wings

Oliver Ekman Larsson, back, Vancouver Canucks

Adam Larsson, back, Seattle Kraken

Rasmus Dahlin, back, Buffalo Sabers

Erik Gustafsson, back, Chicago Blackhawks

Rasmus Asplund, forward, Buffalo Sabers

Emil Bemström, forward, Columbus Blue Jackets

Finland:

Harri Säteri, målvakt, Arizona Coyotes

Juho Lammikko, forward, Vancouver Canucks

Joel Armia, forward, Montreal Canadiens

Mikael Granlund, forward, Nashville Predators

Tjeckien:

Karel Vejmelka, målvakt, Arizona Coyotes

Filip Hronek, back, Detroit Red Wings

Radim Simek, back, San Jose Sharks

Jakub Vrana, forward, Detroit Red Wings

Dominik Simon, forward, Anaheim Ducks

Dmitrij Jaskin, forward, Arizona Coyotes

Tomas Hertl, forward, San Jose Sharks

Slovakien:

Adam Huska, målvakt, New York Rangers

Tomas Tatar, forward, New Jersey Devils

USA:

Alex Nedeljkovic, målvakt, Detroit Red Wings

Jon Gillies, målvakt, New Jersey Devils

Nick Blankenburg, back, Columbus Blue Jackets

Jordan Harris, back, Montreal Canadiens

Caleb Jones, back, Chicago Blackhawks

Seth Jones, puolustaja (Chicago Blackhawks)

Jaycob Megna, back, San Jose Sharks

Andrew Peeke, back, Columbus Blue Jackets

Nate Schmidt, back, Winnipeg Jets

Riley Barber, forward, Detroit Red Wings

Kieffer Bellows, forward, New York Islanders

Thomas Bordeleau, forward, San Jose Sharks

Sasha Chmelevski, forward, San Jose Sharks

Alex Galchenyuk, forward, Arizona Coyotes

Adam Gaudette, forward, Ottawa Senators

John Hayden, forward, Buffalo Sabres

Sam Lafferty, forward, Chicago Blackhawks

Vinni Lettieri, forward, Anaheim Ducks

Karson Kuhlman, forward, Seattle Kraken

Austin Watson, forward, Ottawa Senators

Tyskland:

Philipp Grubauer, målvakt, Seattle Kraken

Moritz Seider, back, Detroit Red Wings

Tim Stützle, forward, Ottawa Senators

Schweiz:

Dean Kukan, back, Columbus Blue Jackets

Janis Moser, back, Arizona Coyotes

Niko Hischier, forward, New Jersey Devils

Timo Meier, forward, San Jose Sharks

Pius Suter, forward, Detroit Red Wings

Jonas Siegenthaler, forward, New Jersey Devils

Danmark:

Nikolaj Ehlers, forward, Winnipeg Jets

Frankrike:

Alexandre Texier, forward, Columbus Blue Jackets

Kanada:

Logan Thompson, målvakt, Vegas Golden Knights

Chris Driedger, målvakt, Seattle Kraken

Zach Whitecloud, back, Vegas Golden Knights

Nick Holden, back, Ottawa Senators

Travis Sanheim, back, Philadelphia Flyers

Damon Severson, back, New Jersey Devils

Ryan Graves, back, New Jersey Devils

Dysin Mayo, back, Arizona Coyotes

Thomas Chabot, back, Ottawa Senators

Nicolas Roy, forward, Vegas Golden Knights

Mathew Barzal, forward, New York Islanders

Adam Lowry, forward, Winnipeg Jets

Dawson Mercer, forward, New Jersey Devils

Drake Batherson, forward, Ottawa Senators

Dylan Cozens, forward, Buffalo Sabres

Cole Sillinger, forward, Columbus Blue Jackets

Max Comtois, forward, Anaheim Ducks

Morgan Geekie, forward, Seattle Kraken

Noah Gregor, forward, San Jose Sharks

Josh Anderson, forward, Montreal Canadiens

Pierre-Luc Dubois, forward, Winnipeg Jets

Kent Johnson, forward, Columbus Blue Jackets