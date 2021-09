”Hemvändaren” stor premiärhjälte för Luleå

Det var en het inledning i Luleå när Linköping kom på besök. Under de första tio minuterna hade åtta utvisningsminuter utdömts.

Under den sista av dessa hittade Linköpings Arvid Costmar in bakom nyligen NHL-draftade Jesper Wallstedt med sitt tredje SHL-mål i karriären i powerplay.

Innan dess hade Luleås hemvändande österrikare Konstantin Komarek läckert spelat fram Vilmos Gallo till 1–0.

Och det här var Komareks match.

Tidigt i den andra perioden gjorde han sedan själv 2–1, men han var inte nöjd där. Knappt sex minuter in i den tredje perioden slog han en passning som skar genom Linköpingsförsvaret och gav Juhani Tyrväinen öppet mål i powerplay och 3–2 var ett faktum.

Med dryga minuten kvar fastställde österrikaren sedan slutresultatet till 5–2 i öppet mål.

– Jag hade en dålig försäsong och ville kliva in och göra det bra och visa vad jag går för. Sedan att det blir fyra poäng, det var jättekul, men det viktigaste är att vi vinner matchen, säger hjälten i C More.

Nyförvärvet Komarek kom till Luleå för första gången som junior från Österrike 2008 och blev kvar i Norrbotten i fyra säsonger. Han hann med att debutera i dåvarande elitserien innan han 2012 återvände till Österrike och EC Salzburg.

Våren 2020 avslutade han säsongen i Luleå och gjorde 19 matcher innan han på nytt lämnade klubben.