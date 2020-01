Leksand chockade Oskarshamn i tredje: ”Vi bestämde oss”

Det blev en svettig tillställning i Oskarshamn. Efter två perioder talade allt för Oskarshamn, som var det spelförande laget.

Leksand hade precis dödat en tidig utvisning, som man drog på sig redan efter 21 sekunder, när Filiph Engsund avslutade ett vackert anfall genom att sätta 1–0 till hemmalaget Oskarshamn.

”Allt är skit”

Oskarshamn spelade med en annan typ av pondus och självförtroende mot ett dittills blekt Leksand.

Filip Svenningsson utökade till 2–0 när halva matchen var spelad, och vore det inte för Leksands absolut bästa spelare på isen, målvakten Janne Juvonen, så hade siffrorna seglat iväg.



Men 2–0 stod sig inför tredje perioden.

– Allt är skit där ute, sa Leksands back Jonas Ahnelöv, till C More, efter två spelade perioder.

Vände i tredje

I tredje fick Leksand energi och kontakt när backen Mattias Göransson skottade in reduceringen från nära håll efter 2.11, och fyra minuter senare sköt backkollegan Johan Fransson in kvitteringen.

Vindsnabbe forwarden Fredrik Forsberg fick sedan yta, skrinnade loss och väntade ut Oskarshamns målvakt innan han gav gästerna ledningen med 3–2 när fem minuter återstod. Ett mål som avgjorde matchen.



– Vi har skapat så otroligt mycket flera matcher på raken och spelat bra. Det gäller att tro på det, det är det vi trycker på inför tredje, sa Fredrik Forsberg till C More efter matchen.



– Vi bestämde oss inför tredje att vi skulle vända på matchen.



Leksand tar sig upp på rätt sida om kvalstrecket, och petar Oskarshamn under densamma.

Janne Juvonen var het i Leksands mål