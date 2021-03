Järnkrok Nashvilles sena räddare

Dallas såg ut att lyckas sätta stopp för Nashvilles segersvit med fem raka segrar. Dallas ledde med 2–1 när fyra minuter återstod av tredje perioden.

Då stod Calle Järnkrok rätt placerad, fick pucken efter ett skott som studsat i sargen bakom målet, och kunde peta in kvitteringsmålet 2–2.

Svensken är just nu i fin form och har efter nattens möte nätat i två raka matcher. Dessutom spelade han fram till Roman Josis reducering tidigare under matchen.

Bästa sviten av rookies

2–2 höll sig ordinarie matchtid ut, och där kunde Nashvilles Eeli Calle Järnkrok gjorde två poäng för Nashvillese till att avgöra efter en och en halv minuts spel, framspelad av Viktor Arvidsson, och fastställde därmed slutresultatet till 3–2.

Den 21-årige finländaren har fått med sig poäng i sex matcher i rad, den längsta poängsviten av alla rookies i år.

– Laget spelar bra, det är enkelt att bidra. Vi jobbar hårt i kedjan och som lag, och det är en stor anledning till att vi får målchanser, säger Tolvanen efter matchen.



SVT sänder Nashville–Chicago på lördag 3 april klockan 21.00