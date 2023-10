29 SM-guld tillsammans. I kväll möttes Brynäs och Djurgården för första gången någonsin i hockeyallsvenskan. Ett klassikermöte som blev till en svängig historia som Brynäs till slut tog hem med 7-4. Detta efter efter fem (!) raka mål i tredjeperioden.

Vid ställningen 4-4 klev skyttekungen Jack Kopacka, 25, in i handlingarna. Den amerikanske forwarden, som värvades in från Kristianstad inför säsongen, tryckte in ledningsmålet i slutet av matchen. Det var 25-åringens sjunde mål för säsongen.

– Vi trodde på varandra och trodde på att vi skulle komma tillbaka. Det var precis det som hände. Vi är verkligen inte ett mjukt lag, säger han i TV4:s sändning efter matchen.

Noterbart är att han redan nu nästan är ikapp fjolårets målskörd på åtta.

”Då blir man straffad”

Djurgården såg dock länge ut att kunna ta med sig alla tre poäng hem till Stockholm. I mittenakten gick gästerna upp till en 4-2-ledning efter att bland annat Anton Gradin gjort sitt första mål i Djurgårdentröjan. Men efter fem raka Brynäs-mål i tredje inkasserades alltså ännu en förlust för Djurgården.

Efter matchen var tränare Johan Garpenlöv kritisk till insatsen i sista perioden.

– Vi sätter oss i dåliga situationer och Brynäs är ett skickligt lag. Ger man bort pucken i fel lägen och inte spelar rejält blir man straffad, säger han i TV4:s sändning.

I och med segern hakar Brynäs på i toppen. För Djurgårdens del går det fortsatt tungt. Efter åtta spelade omgångar har klubben endast spelat in tio poäng.