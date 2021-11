Det har inte varit Färjestads höst. När man förlorade mot Malmö tidigare i veckan var det lagets sjätte raka förlust och det topptippade laget hittades långt ner i tabellen.

Men kanske börjar det vända nu.

3–2-segern hemma mot Luleå gör att Färjestad tog sin andra raka seger. Stor hjälte blev Linus Johansson som klev fram 27 sekunder in i förlängningen. Daniel Viksten drev in pucken i offensiv zon där den till slut letade sig fram till Johansson som pricksköt 3–2 via stolpen och in.

– Vi har visat en bättre arbetsmoral och nu bär det lite frukt. Det är väldigt kul, säger Linus Johansson i C More.

Johansson berättar att han har pratat med sin far om sitt spel den senaste tiden.

– Det är egentligen ingen klyscha, men när det är som tuffast och allting går emot en får man se vad man är gjord av. Det hade varit väldigt enkelt att vinna hela tiden. När det stormar mest får man steppa upp helt enkelt, säger han.

Segern gör att Färjestad är nia i tabellen på 26 poäng. Luleå är sexa med 31 inspelade poäng.