Kanadas premiärminister: ”Vi är inte där ännu med NHL”

Förra veckan kom nyhetsbyrån AP med uppgifter om att NHL planerar att spela klart säsongen 2019/2020 genom att genomföra återstående matcher av säsongen på fåtal spelorter. Kanadensiska Toronto och Edmonton nämns som spelplatser.

”En sak vi måste undersöka”

NHL har ett nytt hinder att ta ställning till. Under söndagen sa Kanadas premiärminister Justin Trudeau att spelarna måste följa karantänreglerna om de ska komma in i landet under pandemin.

– Det är en sak vi måste undersöka, säger Trudeau enligt AP.

– Alla som anländer från ett annat land måste följa alla karantänregler på ett extremt strikt sätt, men vi är inte där ännu i våra diskussioner med NHL. Det är en möjlighet, men det beror på en enorm mängd saker. Men jag vill inte spekulera i det här förrän det finns mer diskussioner.

NHL har haft paus sedan mitten av mars. Det återstår 189 matcher av grundserien, som skulle ha avslutats den 4 april.

