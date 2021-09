Klart: NHL-spelarna kommer till OS 2022

Om 154 dagar inleds de Olympiska vinterspelen i Beijing.

Under fredagseftermiddagen kom en trevlig nyhet för alla som ser fram emot hockeydelen av spelen: Stjärnorna i NHL tillåts vara med.

När OS avgjordes i Pyeongchang 2018 fick NHL-stjärnorna inte delta. En turnering som blev tung för svensk del där laget fick respass mot Tyskland redan i kvartsfinalen. Vann gjorde det ryska laget efter att man besegrat just tyskarna i finalen.

”Största man kan göra”

Förhandlingarna kring detta pågick under en tid. Men det började ljusna för en tid sedan då NHL lämnat luckor i spelschemat just under OS-tiden.

Den svenska New York Rangers-stjärnan, Mika Zibanejad, talade om detta tidigare i augusti när han gästade Morgonstudion. Zibanejad har vunnit JVM-guld, VM-guld, men saknar ännu ett OS-äventyr med Tre Kronor.

– Det känns bra att vi nu får möjlighet att spela. Att få representera landslaget och Sverige är det största man kan göra. Det är någonting man har drömt om sen man var liten, sa Mika Zibanejad då.

Kan ändå stoppas

I mejlet som skickats ut till NHL-klubbarnas spelare bekräftas att spelarna får tillåtelse att delta i OS som pågår mellan 9-20 februari 2022. Men det finns en brasklapp som skulle kunna grusa OS-planerna.

Detta om NHL på ett eller annat sätt skulle tvingas skjuta fram säsongen eller få matcher uppskjutna på grund av orsaker som rör covid. Då kan ligan stoppa sina spelare från OS-spel.

– Jag vet att jag talar för alla hockeysupportrar över hela världen när jag säger att vi verkligen välkomnar beslutet att ta tillbaka de absolut bästa spelarna till de olympiska spelen, säger internationella ishockeyförbundets president, René Fasel till förbundets hemsida.

KLIPP: Zibanejad om NHL-spelare i OS (11 augusti)