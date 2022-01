Foto: C More

Luleå besegrade Växjö. Foto: C More

Spel 3 mot 3 i förlängningen.

Då överraskades Växjö när Luleå kunde avgöra toppmötet.

– Jag får en riktigt fin passning av ”Limpan” och har lite tur att den går in, säger målskytten Pontus Andreasson I C More.