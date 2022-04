Örebro steppade upp i det andra kvartsfinaldramat och besegrade i den femte perioden Luleå med 2–1.

Målvakten Jhonas Enroth växte till en vägg i förlängningsrysaren och den förre Luleåforwarden Emil Larsson visade till sist vägen hemma i en kokande och fullsatt Behrn arena.

– Jäkligt skönt att se den gå in. Det var ett ruggigt skott, säger Larsson till C More och skrattar.