Växjö kopplade guldgrepp i SM-finalen mot Rögle

Smålänningarna ledde med 2-0 i matcher, tappade till 1-2 – men har nu kopplat ett stenhårt grepp om guldet.

3-1 i matcher betyder att Växjö har allt i egna händer inför det femte mötet i Växjö på måndag.

Gästerna inledde bäst i Catena arena och tog ledningen med 1-0 halvvägs in i den första perioden, innan Rögle slog till två gånger om i den andra.

Vände

Anton Bengtsson tryckte in 1-1 redan efter 33 sekunder och sju minuter senare fullbordade Niklas Hansson vändningen när han skickade in 2-1 i powerplay.

– Jag försökte få in den på kassen, den tog på något ben och ändrade riktning. Det är små marginaler, sade Rögles Niklas Hansson till C More i den andra periodpausen.

Växjös Richard Gynge kvitterade till 2-2 knappt sex minuter in i den tredje perioden och matchen gick till förlängning, trots att gästerna hade chansen att avgöra under ordinarie tid efter att Rögle åkt på en utvisning på grund av för många spelare på isen med mindre än två minuter kvar.

I förlängningen avgjorde Pontus Holmberg redan efter en minut.

Växjö vann en tekning i anfallszon och Marcus Sylvegård fick fram pucken till Holmberg som inte gjorde några misstag.

– Alltid roligt att göra mål och extra roligt att göra det i slutspel, säger Holmberg till SVT Sport.

Hur är det att ha matchboll?

– Det är bra att ha matchboll så klart. Vi vet hur tajt det kan vara och hur tajt det har varit, vi är ödmjuka inför uppgiften.

”Är inte klara än”

Efter matchen var Rögles tränare Cam Abbott rasande och skrek i riktning mot Växjölägret, enligt C More.

– Det är besvikelse. Det tar några minuter att smälta det, säger Abbott till SVT.

– Vi gjorde en stabil match och skapade bra chanser, men det var några puckar som inte studsade vår väg. Det är bara att ladda om och göra oss redo för måndag.

Vad tar ni med er till dess?

– Vi är inte klara än. Vi tar en match i taget, vi åker upp till Växjö för att vinna.

Nästa match spelas klockan 20.00 på måndag.

