Färjestad avgjorde sent och utökade ledningen i semifinalserien mot seriesegraren Rögle till 2–0, inför en jublande hemmapublik.

Men det kanske mest uppseendeväckande i matchen inträffade i den tredje periodens första minut, vid ställningen 1–1.

För efter att Rögle vunnit tillbaka pucken i offensivt sarghörn serverade Dennis Eveberg Adam Tambellini öppet mål, bara någon meter från mållinjen.

Men istället för att ge Rögle ledningen med 2–1 missade Tambellini pucken helt och hållet.

Tambellinis miss blev väldigt kostsam.

Johansson satte 2–1

För Rögle lyckades aldrig göra något ytterligare mål. Istället vann Färjestad med 2–1, efter att Michael Lindqvist med två och en halv minut kvar att spela skrinnat runt målet och passat bak till backen Albert Johansson som med ett stenhårt slagskott skjutit pucken förbi den skymde målvakten Christoffer Rifalk och in i mål.

– Alltid kul att göra mål i semifinal, och när det blev det vinnande målet kan man inte mer än att njuta. Det var väl mest bara att blunda och skjuta. Jag såg att det var en massa folk framför mål, så det var skönt att den gick in, säger Johansson till C More.

Segern var, sett över 60 minuter, helt rättvist. Färjestad var klart bättre i de två första perioderna, framför allt i den första där det i princip var spel mot ett mål.

– Även om det står 1–1 inför tredje tycker jag vi dominerat i stort sett hela matchen, säger Albert Johansson.

I den tredje perioden spelade Rögle upp sig, men lyckades alltså inte göra mer än ett mål.

– Vi är inte riktigt bra de två första perioderna, även om Rifalk (Christoffer, målvakten) ger oss chansen ändå. Men vi gör en riktigt bra tredjeperiod, säger lagkaptenen Mathias Sjögren till C More.