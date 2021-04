Rögle nollade Frölunda igen

– Det är en sjukt bra match rakt igenom. Men det är mycket hockey kvar och vi måste vara ödmjuka inför fortsättningen, säger målvakten Christoffer Rifalk som släppt in två mål på tre matcher mot Frölunda (4-0, 5-2, 5-0) till C More.

De regerande svenska mästarna (inget guld delades ut förra året) Frölunda blev nollat för andra matchen i serien. Slutet blev grinigt med flera slagsmålsincidenter.

– Det är tre vinster, men dock bara tre vinster och vi måste hålla i det vi har startat och spela på samma sätt. Vi har stor respekt för Frölunda och jag har aldrig sett dem ge upp, säger Rögles tränare Cam Abbott.

Såg till att hålla nollan och dryga ut

Rögle slet hårt för att freda målet och ge Christoffer Rifalk en hållen nolla. Daniel Zaar avslutade med att trycka in en retur med minuten kvar och ge Rögle 5-0.

– Vi är besvikna så klart. Tufft att börja med 0-3 efter första perioden. Vi slarvade och gjorde väldigt många fel, vi gjorde det svårt för oss, säger Frölundas Nicklas Lasu.

Nu måste Frölunda vinna i morgon om det inte ska bli tidig semester.

– Vi måste ta matchen och vinna närkamper, det är där det börjar. Få in andrasituationer, säger Lasu.