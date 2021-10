Förre Chicago- och HV71-spelaren Kyle Beach, trädde under natten till torsdag fram som spelaren som utsattes för övergrepp av en videocoach i Chicago Blackhawks, men som mörkats sedan 2010.

Svenske stjärnmålvakten Robin Lehner skriver på Twitter att han stöttar Kyle Beach och också haft ett samtal med honom.

”Skulle vilja säga tack till Kyle Beach. Vad han har gjort handlar om mod på högsta nivå. Vi behöver alla bli bättre på att ge varandra stöd. Jag hade ett väldigt känslosamt samtal med Kyle idag. Jag kan inte beskriva hur mycket jag uppskattar vad han har gjort de senaste dagarna.

”Och jag vill också säga att jag är väldigt ledsen för vad du har gått igenom. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig att läka som människa och säkerställa att du aldrig behöver gå igenom det här ensam igen”.

Kyle Beach svarar också Lehner i samma tweet:

”Tack Robin Lehner för att du tog dig tid, att ha ett sådant känslosamt samtal med mig. Du och många andra gav mig styrka att säga sanningen”.

Under fredagen meddelade också Chicago Blackhawks ägare Rocky Wirtz att han lämnat in en begäran till Hockey Hall of Fame och dess ordförande Lanny McDondad, att han önskar att den aktuelle videocoachen Brad Aldrichs namn blir borttaget från Stanley Cup-bucklan 2010.

KLIPP: Kyle Beach träder fram som den utsatte spelaren