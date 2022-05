Calgary inledde åttondelsfinalserien med seger, men åkte sedan på två raka förluster. Men i Dallas på tisdagsmorgonen svensk tid kunde det svensktäta laget kvittera.

Det var Rasmus Andersson som i numerärt överläge, fem mot tre, prickade in sitt femte mål för säsongen med ett långskott. Pucken gick i ribban och in, och med det tog Calgary ledningen halvvägs in i andra perioden.

Men det var i sista som Calgary kunde avgöra.

Johnny Gaudrau utökade på straff, och kort därpå var näste man framme vid Dallasburen – Elias Lindholm.

Lindholm ordnade 3-0 (45:e målet den här säsongen), innan John Klingbergs Dallas i powerplay kunde reducera till 1-3 genom Tyler Seguin.

Forsberg och Ekholm utslagna

Med knappa 20 sekunder kvar spelade Calle Järnkrok fram pucken till Mikael Backlund som kunde smälla in in 4-1 i tom målbur (13:e målet för säsongen) och Calgary kunde fira kvittering i matchserien.

Jacob Markström var felfri i 34 skott av 35. Även Oliver Kylington spelade för Calgary.

Lagen möts nästa gång imorgon, för den femte matchen av sju.

Under morgonen blev Colorado klart för kvartsfinal, efter att ha besegrat Nashville med totalt 4-0 i matcher.

Det innebär att NHL-slutspelet är över för Filip Forsberg och Mattias Ekholm i Nashville.