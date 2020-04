SVT Sport avslöjar: Svenska ishockeyförbundet anklagas för diskriminering

Fackklubben vid Svenska ishockeyförbundet skickade i november ut en officiell protest mot förbundets lönesättning.

I protesten, som gick ut i november, skriver fackklubben bland annat: ”Arbetsgivaren är i total avsaknad av lönestrategi och lönepolicy” och att ”i lönesättningen tas ingen hänsyn till anställningstid, kompetens eller löneläge för individen eller löneläget jämfört med kollegors löneläge. Lönesättningen följer ingen linje alls”.

Boustedt dementerar

De listar flera fall där de anser att det har skett könsdiskriminerande lönesättning, där kvinnliga anställda med jämförbara tjänster och jämförbara arbetsuppgifter får väldigt mycket lägre löner än vad män i liknande positioner får – samt betydligt lägre löneökningar. Exempelvis har en man fått 4 000 i löneökning, medan en kvinna i liknande position fått 750 kronor i löneökning.

Förbundets generalsekreterare Tommy Boustedt förnekar dock att deras lönesättning ska vara ojämlik.

– Vi strävar givetvis efter att det ska vara en rättvis lönesättning och strävar efter att det inte ska vara diskriminering på grund av till exempel ålder eller kön eller något annat. Den bilden stämmer inte, säger han till SVT Sport, och fortsätter:

– Vi håller på med en noggrann lönekartläggning som kommer visa att vi har en jämställd löneläggning.

”Tagit för lätt på dessa samtal”

Även själva löneförhandlingarna får förbundsledningen stor kritik för. Flera personer uppger att de inte har fått några lönesamtal alls, vilket de enligt kollektivavtalet har rätt till. Och protesten som ligger till grund för den förhandling som nu pågår mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen visar att flera som fått lönesamtal har fått det på sätt som inte varit tillfredsställande.

”Två avdelningschefer har tagit för lätt på dessa samtal genom att exempelvis ta samtal under en promenad eller komma och fråga: 'Har du tid en stund'”, står det.

”Ska ha medarbetarsamtal”

Enligt källor till SVT Sport finns det ett stort missnöje på förbundet om att ledningen inte tagit arbetsrättsliga frågor på allvar. Saker som ska MBL-förhandlas (medbestämmandelagen) har inte gjort det, lönekartläggning (som är en del av diskrimineringslagen) har inte gjorts, anställda tvingas jobba mer övertid än vad som egentligen är tillåtet, och ett skyddsombud (som enligt lagen ska finnas på alla arbetsplatser med fem eller fler anställda) har inte funnits förrän för någon månad sedan.

– Kollektivavtalets regler gäller, och då ska man ha medarbetarsamtal, lönesamtal, utvecklingssamtal och göra handlingsplaner till de som är i behov av det – exempelvis för de som har fått en låg löneökning. Det är samma regler som gäller där som gäller för egentligen alla arbetsplatser som har kollektivavtal, säger Lukas Ringqvist, avtalsansvarig inom idrotten på Unionen, till SVT Sport, och fortsätter:

– Det är ett arbete som behöver göras, men ibland har man kanske inte hundraprocentig koll på det här, och då får ju vi hjälpa till.

”Oacceptabelt passiv”

Ett skyddsombud (eller arbetsmiljöombud som det också kallas) har saknats en tid och utsågs inte förrän efter ett fall av misstänkt sexuellt ofredande inträffade i februari.

En facklig representant kontaktade då en chef, men denne tog inte frågan på allvar – enligt ett mail som Unionens facklubb skickade ut till samtliga anställda (dock ej cheferna).

”Enligt direktiv kring sexuella trakasserier ska arbetgsgivaren skyndsamt se till att det startas och slutförs en utredning. Skyndsamt anses vara utfört inom sju dagar. Det har gått 19 dagar och vi upplever att arbetsgivaren är oacceptabelt passiv”, skriver klubben bland annat.

– Det finns en jättestor oro kring det här, det är många som är väldigt oroliga. Vi är ute på mycket jobb, och det är många som oroar sig för vad som skulle ske om det skulle hända en själv? ”Finns det då inget stöd för mig? Är jag helt ensam i så fall”, tänker många, säger en anställd till SVT Sport.

Boustedt håller dock inte med om kritiken om att de inte hanterat frågan skyndsamt:

– Det är felaktigt. Vi genomförde en utredning som startade dagen då händelsen inträffade, och den var klar efter 14 dagar. Enligt arbetsgivaralliansens jurister är det en utredning som är helt ”by the book” och är helt korrekt utförd enligt lagen, säger han.

Ni kan inte känna att ni borde informerat mer om vad ni gjorde tidigt i processen?

– När det gäller den typen av utredningar är de sekretessbelagda eftersom det är mycket information. Man måste skydda personen och har inte rätt att gå in och redogöra för detaljer och liknande.

Fackordföranden fick sparken

Ordförande för fackklubben vid Svenska ishockeyförbundet, och den som till slut lämnade in en polisanmälan med anledning av det sexuella ofredandet, har varit Anders Feltenmark.

Han avskedades dock den 31 mars, med hänvisning till arbetsbrist. En nyhet som Sportbladet rapporterat om tidigare. Men enligt flera personer som SVT Sport varit i kontakt med är flera på förbundet övertygade om att han fick sparken som straff för polisanmälan och det fackliga arbetet.

– Många har bara tänkt: ”Jaha, det blev så här de löste det.” Det ser ju otroligt märkligt ut bara en person får gå, framför allt i detta läge. Framför allt ”Feltis”, som alltid varit först på plats och stannat till sent och skickat pressmeddelanden på i princip dygnets alla timmar, säger en annan källa.

”Är så kuvade och rädda”

Just fallet med Feltenmark, som inte vill kommentera det som skett, har dock fått många att bli väldigt oroliga. De flesta som SVT Sport har varit i kontakt med har inte vågat prata, även om de garanterats anonymitet. Och de som pratar har velat ha all kommunikation via deras privata telefoner, och inte deras arbetstelefoner.

– Det är helt sjukt att man ska behöva känna så, men det bevisar ju ganska mycket. Folk är så kuvade och rädda att det är helt galet, säger en person.

Boustedt har dock svårt att förstå den bilden.

– Jag har alltid tyckt att man ska säga vad man tycker, och jag tycker också att vi har haft högt i tak i våra diskussioner om saker och ting, säger han.

Damkronorna strejkade

Det senaste året har Svenska ishockeyförbundet skakats av svarta rubriker flera gånger.

I höstas strejkade Damkronorna, då de var missnöjda såväl med de ekonomiska villkoren som det de upplevde som brist på respekt från den högsta ledningen på förbundet.

Och för en knapp månad sedan kunde SVT Sport avslöja att det pågår en polisutredning kopplad till förbundet, en utredning som gäller sexuellt ofredande mot en anställd på förbundet.