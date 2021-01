Utomhusmatcher väntas i NHL

North: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg

West: Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, St Louis, San Jose, Vegas

Central: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay

East: Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington



Lagen i East, Central och West-divisionerna kommer att möta varandra åtta gånger. Lagen i North kommer att möta varandra nio eller tio gånger.