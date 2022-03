Hemmalaget Oskarshamn fick en tung start på matchen. Redan efter dryga två minuters spel drog Emil Lilleberg på sig en utvisning för fasthållning. Då rasslade det till och Richard Gynge gjorde 1–0 för Växjö, hans 22:a mål för säsongen.

Efter två perioder stod det 3–1 till Växjö, efter att Patrik Karlkvist stänkt in en puck för hemmalaget. Det skulle däremot bli Oskarshamns enda mål för kvällen.

Växjö ökade på sin ledning direkt i den tredje perioden och innan matchen var slut hade Richard Gynge gjort sitt andra mål för matchen.

Klart för kvartsfinal

Olle Lyksell spelade i sidled i numerärt överläge och Gynge kunde sätta pucken i öppet mål. Det var hans 23:e mål för säsongen, vilket gör honom till ligans bäste målskytt i powerplay. Hans två mål i kväll var näst intill identiska.

– I dag kom två fantastiska passningar, det var bara att hålla klubban i isen, säger han i C more.

Matchen slutade 6–1 till Växjö som i och med segern blev klart för kvartsinfal.

Oskarshamn, som har förlorat nio av de tio senaste matcherna, har en sista chans på torsdag i den sista omgången att ta sig till slutspel.

– Jag ska hem och fundera på hur vi ska ta oss an det, säger Oskarshamns tränare Martin Filander i C more.

Tre mål på två matcher: ”Hetsar inte upp mig”

Richard Gynge gjorde två mål i matchen och var starkt bidragande till segern.

– Riktigt skönt, men det är ingen lätt bortamatch det här.

– Vi fick en bra start i första, men tappade det lite i andra, men det var skönt att vi kunde lösa det, säger han i C more.

På de två senaste matcherna har han dessutom gjort tre mål. Tidigare har det varit däremot varit tyngre under en period.

– Det är skönt såklart, jag har gjort mycket mål i hela karriären, har fått höra om måltorka hit eller dit många gånger, men jag hetsar inte upp mig i onödan.