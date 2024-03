I februari gjorde Viktor Arvidsson, 30, comeback efter att ha missat hela inledningen av säsongen på grund av en ryggoperation. Men det tog bara fyra matcher innan den svenske forwarden drabbades av nästa skada.

I natt, en månad senare, var den tidigare Skellefteåforwarden tillbaka på isen för Los Angeles Kings igen – och blev målskytt direkt.

Arvidsson sökte en passning över centrallinjen, men pucken styrdes in via Minnesotabacken Dakota Mermis och in i mål. Det var hans första mål den här NHL-säsongen och det blev en assist också.

– Det var tufft mentalt att behöva rehabilitera igen, men jag är glad över att vara tillbaka och det känns fantastiskt, säger han enligt NHL.com.

Los Angeles vann stort med hela 6-0. Adrian Kempe gjorde två assist.

Se Viktor Arvidssons mål i comebacken i spelaren ovan.