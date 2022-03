Lagen möts i ett ödeskval för att behålla sin plats i högstaserien. Förloraren spelar i hockeyallsvenskan nästa säsong.

Och Timrå var hetast i det första mötet i matchserien som avgörs i bäst av sju.

Hemmalaget Djurgården tog förvisso ledningen i slutet av den första perioden när Tim Söderlund snappade upp en studsande puck och hittade fram till Emil Berglund som skickade in 1-0.

Men sedan tog Timrå över – med några blixtrande minuter i mittperioden.

”Tappar det”

Gästerna kvitterade fem minuter in i perioden när Nolan Zajac lyfte in en backhand till 1-1. Drygt tre minuter senare kom också 2-1 när Jacob Blomqvist fick en delikat passning från Erik Andersson och lyckades få in pucken mellan benen på Alexander Salak i hemmamålet.

Två minuter senare kom 3-1 genom kanadensaren Joey LaLeggia.

– Vi tappar det fullständigt. Vi får lite panik så fort de gör mål, sade Djurgårdens Sebastian Strandberg till C More i andra pausvilan.

Nästa match på måndag

Sebastian Hartmann satte 4-1 med 3.20 kvar av matchen, innan Djurgården reducerade till 2-4 med minuten kvar.

– Andra perioden blev vi alldeles för passiva. Det känns som att vi frös till is stundtals i egen zon och irrade runt, säger Djurgårdens tränare Joakim Fagervall.

Nästa match spelas i Timrå på måndag.

