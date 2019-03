Zibanejad bakom Rangers-vändning – nådde milstolpe

New York Rangers stod för en stark vändning hemma mot New Jersey. Laget låg under med 2-0 men lyckades vända till 4-2 – mycket tack vare lagets två stjärnsvenskar.

Forwarden Mika Zibanejad fanns med i förarbetet både till 3-2 och 4-2 som enkelt las in i öppen kasse. Två assist för svensken, vilket innebär att han nu stått för 300 poäng i världens bästa hockeyliga.

Mellan stolparna fanns också Henrik Lundqvist som räddade 22 av 24 skott.

– Det har känts som att vi har förtjänat att vinna många matcher det här året utan att lyckas men i kväll fanns det ingen tvekan om vilka som förtjänade de två poängen, säger Henrik Lundqvist till NLHL.com.