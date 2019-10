Max Hauke var en av dem som åkte dit under VM i Seefeld. Foto: Bildbyrån

Dopningsdömd skidstjärna riskerar fängelse

Österrikaren Max Hauke stängdes av efter att ha åkt fast för dopning under skid-VM i Seefeld.

Han åtalas nu för bedrägeri på grund av prispengar och sponsorintäkter som han dragit in – under tiden han varit dopad.

Österrikaren Max Hauke stängdes av efter att ha åkt fast för dopning under skid-VM i Seefeld.

Han åtalas nu för bedrägeri på grund av prispengar och sponsorintäkter som han dragit in – under tiden han varit dopad.

Hauke riskerar upp till fem års fängelse.

Det är en av de starkaste bilderna från skid-VM i Seefeld i vintras. Bilden på hur en skamsen Max Hauke ertappas av polisen, med en nål i armen mitt under en pågående blodtransfusion. Österrikes antidopningskommission stängde av både Hauke och landslagskamraten Dominik Baldauf i fyra år för bloddopning. Men det kan bli ytterligare påföljder för Max Hauke. Reportage: Polisen tog VM-åkare på bar gärning (27/2-2019): Polisen tog VM-åkare på bar gärning Erkänner delvis På onsdagen inleddes en rättegång i Innsbruck där skidåkaren åtalas för bedrägeri. Åklagaren hävdar att Hauke, genom att dopa sig, på ett otillåtet sätt dragit in motsvarande 540 000 kronor i prispengar och på sponsringsavtal. Hauke erkänner visserligen att han har dopat sig sedan 2016, men nekar till att han på otillåtet sätt tjänat pengar på det, skriver österrikes statliga tv- och radiokanal ORF. Försvarare Andreas Mauhart menar att den största delen av summan som åklagaren syftar på kom från avtal som inte var prestationsbaserade. Enda kravet var att Hauke bar en logga – vilket han gjort. SVT:s reporter rapporterar om dopningsskandalen Riskerar fem års fängelse Försvaret tryckte också på att Hauke aldrig hade för avsikt att skada, han ville bara åka skidor och visa upp sig inför hemmapubliken. – Han ville bara vara bra i sitt sista VM, sade Andreas Mauhart under rättegången. Om 27-årige Hauke fälls riskerar han mellan sex månader och fem års fängelse. Han har tidigare sagt att skidkarriären är över. SVT Sport förklarar: Hur bra kan man bli av dopning? "Här ligger jag och dopar mig"