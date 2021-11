Damer/sprint

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Louise Lindström, Falun-Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå Elit

Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF



Damer/distans

Ebba Andersson, Piteå Elit

Charlotte Kalla, Piteå Elit

Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF

Louise Lindström, Falun-Borlänge SK

Moa Olsson, Falun-Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå Elit



Herrar/sprint

Gustaf Berglund, IFK Mora SK

George Ersson, Falun-Borlänge SK

Johan Häggström, Piteå Elit

Marcus Grate, IFK Umeå

Olof Jonsson, Trillevallens SK

Anton Persson, Falun-Borlänge SK

Herrar/distans

Fredrik Andersson, Piteå Elit

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Johan Herbert, IFK Mora SK

Leo Johansson, Falun-Borlänge SK

William Poromaa, Åsarna IK

Eric Rosjö, IFK Mora SK