De svenska rekorden rullar in för Andreas Almgren. Efter söndagens halvmaraton i Barcelona är han första svensk under drömgränsen på en timme med tiden 59.23.

– Jag skulle ändå säga att det var ganska väntat för min del. Jag trodde att jag skulle kunna springa runt 59.30 om jag fick till det bra, säger han.

Den historiskt skadedrabbade löparen har haft en bra träningsperiod på väg in i årets säsong. Under hösten valde han att träna mycket cykel – under ledning av en av världens bästa cykeltränare Mattias Reck. Själva löpträningen är som för många andra inspirerad av bröderna Ingebrigtsens upplägg med så kallade tröskelpass.

– Uthållighetsmässigt är jag bättre nu än jag någonsin har varit tidigare. Jag vill vara bra på allt från 1 500 till 10 000 meter och jag känner att jag är på en väldigt bra plats just nu för att bygga vidare ner mot de distanserna.

Med ålder och erfarenhet i ryggen hoppas han nu undvika skador framöver.

I sommar siktar Almgren mot att springa 5 000 meter och 10 000 meter på OS i Paris. När det gäller EM är tävlingsschemat med Diamond League-tävlingar tajt och Almgren resonerar att det inte går att ställa upp i alla tävlingar.

– Jag skulle gissa att det blir en sträcka på EM och då är det troligtvis 10 000 som gäller men det finns möjlighet att jag dubblar där också, man får se hur det utvecklar sig.

Hör Andreas Almgrens tankar om träning och att undvika skador i spelaren nedan.