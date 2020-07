Efter dödsbeskedet – stjärnan klar för ny match

För drygt en månad sedan gick MMA-stjärnans pappa bort efter en hjärtinfarkt. Många har sedan dess undrat när och om Khabib Nurmagomedov kommer tillbaka till sporten. Men nu står det klart att han går en titelmatch i lättvikt mot amerikanaren Justin Gaethje den 24:e oktober.

Nurmagomedov har varit innehavare av mästarbältet i lättvikt sedan april 2018 och har på sina 28 matcher aldrig förlorat. Motståndaren Gaethje har under tiden stjärnan varit borta haft ett så kallat Interim-bälte, ett tillfälligt mästarbälte i klassen. Nu får han chansen att fajtas om det riktiga bältet efter ha besegrat Tony Ferguson i maj.

Just Ferguson skulle ha gått en titelmatch mot Nurmagomedov under våren, men matchen blev inställd på grund av reserestriktionerna under pandemin.

