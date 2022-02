Sträcka ett Kroksjö mäter 14,98 kilometer och det var flera förare som hade lite problem och beskrev förhållandena som väldigt krävande under den första sträckan.

Kalle Rovanperä var först ut och hans tid stod sig länge som den snabbaste men Ott Tänak knep tiill slut sträcksegern med 0,4 sekunders marginal.

Oliver Solberg och kartläsare Elliott Edmondsson startade starkt, duon var två sekunder efter vid den första splittiden men tog sen tid allt eftersom. Väl i mål var Solberg endast en sekund bakom Tänak.

– Trots problem med växlingen är han med i toppen. Hans körstil passar de här spåren bra. En riktigt stark start, exakt det jag hoppats på”, säger Jonas Kruse.

Breen fast i snövall

Irländaren Craig Breen som tidigare varit på pallen i Svenska rallyt fick en tuff start på rallyt. På dagens andra sträcka slog han i bakskärmen för hårt i ingången på en sväng, vilket kastade runt bilen och han körde rätt in i en snövall och blev fast. Både Breen och kartläsare Paul Nagle är OK.

Sträckan, Kamsjön 27,81 kilometer, stoppades under några minuter men startades sedan om.

Esapekka Lappi som gör sin första start för säsongen slog till med stäcksegern, en stark comeback av finländaren som ifjol inte körde i huvudklassen.

Oliver Solberg fortsatte att imponera och var under delar av sträckan i ledning men klockade sen in med tredje tid.

Och är just nu trea i rallyt 2,9 sekunder efter ledande Lappi.