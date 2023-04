Hagström, som tagit ett ordentligt kliv till den här säsongen, hade ett väldigt bra tryck in över mållinjen och fick vänta in Alexandersson under ett par nervösa minuter innan hon kunde ta sin första seger i världscupen och få ett internationellt genombrott som 28-åring.

– Jag vet inte, äntligen händer det och kan man slå Tove har man gjort något bra. Det var så nervöst. Det var väldigt bra och jag har haft fokus på orienteringen, inte tänkt på resultatet. Det gick bra fram till näst sista kontrollen då jag gick lite snett, säger Hagström.

Det var ett lopp som imponerade på alla runt gokartbanan i Våler.

– Vi har inte sett några missar, vilket vi inte heller gjorde på torsdagens långdistans, och det är en fantastisk inledning av säsongen för Hagström, säger experten Mats Troeng.

”Bara jag hade lyft blicken lite”

Faktum är att Alexandersson ledde fram till den sista kontrollen då hon ramlade i en mosse.

– Det var riktigt hårt som det ska vara. Jag gjorde många småmissar på andra halvan. Även till sista kontrollen ramlade jag i en mosse och tappade tid. Det var den känslan jag hade över hela loppet. Det är sådant som jag grämer mig över, bara jag hade lyft blicken lite, säger Alexandersson.

Det var stor toppbredd på den svenska insatsen. Sex svenskor bland de tio främsta.

– Jag kan inte säga att jag är glad eftersom jag hatar att förlora men jag är ändå så glad över att ha kunnat vända från den tuffa dagen i förrgår, säger Hanna Lundberg som var fyra – bara sex sekunder efter Natlia Gemperle, ryskan som blivit schweizisk medborgare, som tog den sista pallplatsen.

I morgon är det stafett på samma plats.

Till resultaten.