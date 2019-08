Efter jättedramatik och diskning – Sverige tar brons

Tyskland kopplade tidigt greppet om guldet och släppte det aldrig. Dressyrens drottning Isabell Werth på Bella Rose säkrade guldet när hon avslutade för Tyskland med en ritt på 85,652 procent.

I stället kom allt att handla om Storbritannien, på silverplats inför sista ryttaren, Sverige på bronsplats och Danmark och Nederländerna som jagade tätt efter.

Kittel var tvungen att rida ihop minst 76,88 procent för att säkra bronset och förbundskaptenen Bo Jenå konstaterade att Kittel var tvungen att rida på personbästa. Och just det gjorde han – 78,261 och nytt personligt rekord i Grand prix för Kittel och Well Done de la Roche.

– Nu är det nervöst. Det är bland det bästa hon har gjort. Jag är jättetacksam, säger Patrik Kittel till SVT Sport.

”Wow, wow, wow”

Sedan började dramat. Charlotte Dujardin red ihop 81,91 procent, och silvret såg ut att vara säkrat för Storbritannien.

När Nederländernas Edward Gal levererade en ritt på 78,758 procent, även det personbästa, såg Sverige ut att vara snuvade på medalj.

Då kom beskedet – Charlotte Dujardin diskades. Därmed försvarade Sverige, med Antonia Ramel, Therse Nilshagen, Juliette Ramel och Patrik Kittel, sitt brons från EM 2017.

– Wow, wow, wow, säger förbundskaptenen Bo Jenå till SVT Sport.

Enligt FEI har blod hittats på Charlotte Dujardins häst Mount St John Freestyle.

Alla fyra svenska lagryttare är vidare till Grand Prix Special som rids på torsdag.