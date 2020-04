Det var troligt att All In skulle göra sitt sista stora mästerskap i Tokyo-OS i sommar. Nu får den 14-åriga stjärnhästen vänta ytterligare ett år. Att det blir just All In som ska med när spelen startar nästa år är däremot inte säkert.

– OS nästa år är för långt fram, det är svårt att säga vilken häst som kommer gå nästa år, säger Peder Fredricson till SVT Sport.

SE MER: Vad gör Peder Fredricson på fritiden?

Med inställda tävlingar har Fredricson fått tillfälle att ta hand om sin gård och sitt stall. Det har städats ur garage och målats om hinder. Även familjen har fått mer tid.

– Mitt i allt det hemska finns det också lite bra saker, säger Peder Fredricson.

REPORTAGE: Peder Fredricson om OS-flytten: ”Det var tungt”