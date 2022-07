Peder Fredricson matchar tre hästar mot VM; All In, Catch Me Not S och Christian K, men har under året tävlat mer sparsamt än tidigare, efter att ha haft ett hektiskt tävlingsschema i jakten på att bli världsetta.

Christian K har under våren vunnit på svensk mark men bara gjort tre internationella tävlingar i år.

– Det är ju flera större klasser här i Falsterbo och den här gången passade det bättre att Peder gör en individuell plan, säger Henrik Ankarcrona.

I det svenska laget är nu Rolf-Göran Bengtsson, Jens Fredricson, Angelie von Essen, Wilma Hellström och Douglas Lindelöw uttagna. Vilka fyra som rider i laget på fredagen blir klart under torsdagen.

Samtliga fem finns på långa listan till VM i Herning i augusti, ett mästerskap som SVT sänder.

– Vi har jobbat mycket på att bredda oss och även om OS-ryttarna inte är med den här gången tycker jag att vi har ett jättebra lag, vilket självklart känns väldigt kul, säger Henrik Ankarcrona.

Det svenska VM-laget presenteras under kvällen på lördagen.