Kittel missar OS – hästen skadad på träning

Det svenska dressyrlandslaget tappar rutinerade Patrik Kittel, som tvingas hoppa av OS.

– Till min stora sorg snubblade Well Done tyvärr under gårdagens träning och en mindre skada sätter stopp för vår OS-start. Även om jag är förkrossad så kommer ”Welly” alltid att komma i första hand. Jag kommer nu att stötta mina elever och lagkamrater i det ärofyllda uppdraget att representera de blågula färgerna, säger Patrik Kittel.

Well Done, som alltså är på plats i Tokyo, ska dock inte vara allt för allvarligt skadad.

– Det är inget stort, utan en mindre sträckning i ett bakben, säger landslagsveterinären Rasmus Westgren.

– Hästen kommer givetvis att undersökas närmare på hemmaplan också.

Reserven Antonia Ramel på Brother de Jeu kliver in och tar Patrik Kittels plats. Juliette Ramel på Buriel och Therese Nilshagen på Dante Weltino OLD är övriga svenska ryttare.

