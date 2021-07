Peder Fredricson har valt OS-häst

Peder Fredricson har inför de senaste mästerskapen och stora tävlingarna haft flera hästar att välja mellan. I EM 2017 red han All In, och tog guld. Året efter blev det dock Christian K som följde med till USA och VM. I världscupfinalen i Göteborg 2019 axlade Catch Me Not S ansvaret och det ledde till en tredjeplats.

Inför OS har både All In och Catch Me Not S varit i karantän. Nu meddelar dock ridsportförbundet att det blir All In som kliver på planet till Japan.

Hoppningen startar den 3 augusti, med individuell final den 4 och lagfinal den 7 augusti.

