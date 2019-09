Peder Fredricson tillbaka efter sjukdomen

47-åringen drabbades av campylobacter under EM i Rotterdam men red ändå den individuella finalen med All In. Fredricson, som slutade på 16:e plats tror inte att sjukdomen påverkade resultatet nämnvärt.

Efter mästerskapet las Fredricson in på sjukhus. Efter att inte ha ridit på över två veckor är svensken dock tillbaka på tävlingsbanan och han ska nu rida Global Champions tour i Saint Tropez.

– Det är jättekul att vara igång igen. Nu är jag frisk igen, de här sista dagarna har jag kommit tillbaka och har ridit någon dag, säger han till SVT Sport.

Frågetecken kring laget

Peder Fredricson tycker inte att sjukdomen påverkat honom fysiskt.

– Nej, jag känner mig bra igen men jag får komma tillbaka långsamt. Jag har bara insett att jag är lyckligt lottad som får hålla på med det här.

I Frankrike är Crusader Ice och Zacramento med. Om det blir någon start i laget, Shanghai Swans, är däremot inte säkert.

– Jag ska höra med vår lagkapten (Daniel Deusser) hur vi får ihop det. Men jag kanske inte har fått den ultimata uppladdningen. Hästarna har hållits igång under tiden.

All In i superform

Peder Fredricsons plan är att återgå till det tävlingsschema som var tänkt innan han blev sjuk. Efter Saint Tropez väntar tävlingar i New York och Barcelona.

För EM-hästen All In blev det också lite vila efter mästerskapet.

– Han har haft lite vila men har kommit igång lite nu. Han är i superbra form, säger Fredricson.