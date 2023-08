I helgen avgörs SM i rullskidskytte i Sollefteå. I princip hela svenska landslaget med Öbergs, Samuelsson och Ponsiluoma är på plats. Men inte Linn Persson.

Hon var i stället på SVT i veckan vid presentationen av dokumentären ”Bäst när det gäller” som följde skidskyttarna under förra vinterns rekordsäsong. Efter Perssons båda operationer har det blivit en annorlunda träningssommar.

– Jag är på god väg tillbaka men inte helt tillbaka så klart. Det är en fortsatt rehabperiod kvar. Jag har ju vetat länge att jag skulle operera mig och vetat att den här sommaren blir annorlunda. Men jag saknar det.

Därför var värmländskan extra taggad när hon för några dagar sedan fick vara med på ett ordinarie pass löpning med (åtminstone delar av) laget häromdagen.

– Jag var supertaggad för det och tänkte äntligen, äntligen får jag vara med i gänget igen. Sen slutade det med att nästan inga var med på passet. Vi blev några stycken i alla fall och det var verkligen kul att vara med igen. Jag ser fram emot att förhoppningsvis kunna åka på höghöjdslägret i Frankrike med start nästa vecka.

Liggande skyttet strular efter operationen

Men de två operationerna har så klart påverkat träningen en hel del. Framför allt det liggande skyttet där en tidigare överrörlig och instabil axel ny bytts mot en stabil och stelare.

– I liggande är det problem att komma ner i rätt ställning, jag är lite stel. Jag är inte snabb till första skott än, det är inga serier på 20 sekunder direkt just nu. Eftersom min axel var väldigt rörlig innan har jag haft en ställning som krävt rörlig axel, nu är den mer stabil men stelare, så jag måste stretcha ut den. Just nu ligger jag lite annorlunda än tidigare. Men under ett pass blir jag varm och kommer ner allt bättre.