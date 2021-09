18-åringarnas skrällar – Osaka och Tsitsipas ute

Naomi Osaka har gjort en intervju inför US Open, och talat om sin tidigare mediabojkott. Foto: Kena Betancur/AFP/TT

Regerande mästarinnan Naomi Osaka är utslagen ur US Open i tennis. Både hon och herrarnas världstrea Stefanos Tsitsipas fick se sig besegrade av 18-åringar.

I tredje omgången i New York mötte den tvåfaldiga US Open-vinnaren Osaka kanadensiska Leylah Fernandez, och det var tonåringen som tog hem mötet, med 5–7, 7–6, 6–4.