Maria Sakkari: ”Ett chockerande beslut”

Arrangörerna av Franska öppna fått klartecken att släppa in upp till 11 500 åskådare per dag, ett beslut som väcker förvåning hos grekiskan Maria Sakkari, som förlorade en tuff tresetare mot Serena Williams i US Open igår.

– Jag fattar det inte, säger hon. Att tillåta publik medan vi ska vara i en bubbla? Jag är ju ingen doktor men för mig var det ett chockerande beslut.

Världsettan Asheleigh Barty, som vann Franska Öppna ifjol har just meddelat att hon inte kommer till Paris, bland annat pga oron för viruset. Och även Serena Williams har uttryckt viss tveksamhet för att åka dit. Franska Öppna börjar den 27 september.

Hör mer av Maria Sakkaris kritik i spelaren ovan