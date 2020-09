”Jag har fattat det här beslutet av två anledningar – den första är den fortsatta hälsorisken med covid-19. Den andra är att mina förberedelser inte har varit optimala eftersom min tränare inte har kunnat träna med mig på grund av de stängda delstatsgränserna i Australien”, skriver Barty på Instagram.

Barty valde även att avstå US Open, som just nu spelas i New York.