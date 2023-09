En av tennisvärldens mest spektakulära spelare, Gaël Monfils, är klar för Nordic Open (tidigare Stockholm Open). Den rutinerade fransmannen har på senare år haft stora skadebekymmer, men i år visat stabil form.

Nu blir han tredje spelare att presenteras för turneringen, efter danske Holger Rune och schweizaren Stan Wawrinka.

– Han bjuder alltid på ett otroligt underhållande spel som tillsammans med hans karismatiska personlighet fortsatt gör honom till en av tennisvärldens största publikfavoriter, säger Thomas Enqvist, Tournament Director på Nordic Open.

Klättrat flera hundra placeringar

Under karriären har Monfils spelat in elva titlar, varav en i dåvarande Stockholm Open 2011. 37-åringen har som bäst varit rankad sexa i världen, och var topp tio så sent som 2020.

Därefter följde en lång frånvaro från touren, men på fyra månader har han nu klättrat flera hundra placeringar på ATP-rankingen (till dagen 162:a plats).

Nordic Open arrangeras i Kungliga Tennishallen 14-22 oktober och sänds i SVT:s kanaler.

