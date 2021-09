Medvedev besegrade Djokovic

– Jag har aldrig sagt det här förut men jag säger det nu – för mig är du den bästa tennisspelaren någonsin, sade Medvedev om motståndaren efter att ha vunnit US Open-finalen i tre raka set, 6–4, 6–4, 6–4.

En trött, sliten och irriterad Djokovic hade lite att sätta emot Medvedev, som storspelade. Medvedev, som för två år sedan förlorade i finalen mot Rafael Nadal i en femsetare, lät aldrig riktigt Djokovic komma in i matchen. Djokovic å sin sida hade inte den skärpa som han brukar och utan marginalerna på sin sida hamnade många bollar i nät.

– Dani förtjänade att vinna, bra jobbat, sade Djokovic med tårar i ögonen vid prisceremonin.

– Jag är säker på att han kommer att stå här flera gånger igen, fortsatte han.

Mycket på spel

Grand slam-året avslutades som det inleddes på herrsidan – med serben Novak Djokovic mot ryssen Daniil Medvedev i final. Men till skillnad från mötet i Melbourne i februari vann ryssen den här gången.

Och till skillnad från då var det också rätt mycket mer som stod på spel för Djokovic. Då försvarade han sin titel Down under, nu hade han chans att skriva in sig i tennishistorien.

Det som stod på spel för Djokovic: en äkta grand slam – det vill säga vinst i de fyra främsta turneringarna under ett och samma år. Någonting ingen herrspelare gjort sedan australiern Rod Laver lyckades med konststycket 1969.

Han hade också möjlighet att ta sin 21:a grand slam-titel, flest av någon herrspelare.

”Kärvt från publiken”

Men i stället blev det Daniil Medvedev som fick lyfta bucklan inne på Arthur Ashe Stadium i Flushing Meadows i Queens, New York. Till publikens förtret.

För det var inget tvivel om vem som var favorit bland åskådarna på plats. Inte bara jublades det när Djokovic plockade poäng, burop inför Medvedevs servar fick domaren att surna till. Men US Open-segraren tackade ändå publiken i sitt vinnartal, och publiken svarade då med jubel.

– Det var lite kärvt i dag, vilket är förståeligt, sade han skämtsamt och fortsatte:

– Men fram tills i dag har ni gett mig mycket energi.

Även Djokovic passade på att tacka publiken.

– Jag är världens lyckligaste i kväll även om jag inte vann. Och det är tack var er, jag har aldrig känt så här i New York tidigare. Tack för stödet och allt som ni har gjort för mig.

Bröllopsdag

Medvedev är den andre ryssen på herrsidan att vinna US Open, efter Marat Safin 2000, och den tredje att ta en grand slam-titel.

Men han hade inte bara tennisframgångar att tänka på under söndagen. 25-åringen firade på söndagen treårig bröllopsdag och sade i sitt tacktal att han under turneringen inte hade hunnit köpa någon present till hustrun Daria.

– När jag vann semin tänkte jag att nu hinner jag verkligen inte köpa present så nu måste jag ju vinna finalen.