På måndag inleds Australian Open och Novak Djokovic jagar sin tionde titel. Han är tillbaka i turneringen efter att han förra året stoppades och deporterades från landet eftersom han inte är vaccinerad mot coronaviruset. Den förre världsettan menar att han blev orättvist behandlad och berättar i en tv-intervju med Channel Nine om händelsen.

– Jag drogs verkligen in i en mediestorm över hela världen med allting som hade med covid-19 och vaccinet att göra. Helt plötsligt blev jag hela världens skurk, vilket är en fruktansvärd position att vara i som idrottare, säger Novak Djokovic enligt The New Zealand Herald.

Han berättar att det tog tid för honom att komma över händelserna och att även om han ville gå vidare så var det svårt när han ständigt fick frågor om det som inträffat.

– Allting gick överstyr och jag blev stämplad som olika saker. Det var så stort i medier att jag inte kunde bekämpa det, jag ville inte ens prata om det. Jag ville uppenbarligen bara stanna här och spela tennis, men med all galenskap som pågick nådde jag en punkt där jag bara ville åka hem, säger Novak Djokovic.

Spanskt motstånd i första omgången

Förra veckan värmde Novak Djokovic upp, som numera är femma på världsrankingen, upp med att vinna ATP-turneringen i Adelaide. I första omgången av Australian Open ställs serben mot Roberto Carballes, 75:a på världsrankningen.

– Det är fortfarande olyckligt vad som hände och det gör ont i mig att de flesta har fel uppfattning om vad som hände, säger Novak Djokovic.

ARKIV: Novak Djokovic tillbaka i Australien: