Sjarapova sjuk inför Australian Open

Under hela sin karriär har 32-åringen, som sedan 20 år bor i USA, haft problem med axeln, som hon opererade förra året. Sjarapova har fått ta ett långt uppehåll seda hon åkte ur US Open i den första omgången under sensommaren. I går förlorade hon i Brisbanes första omgång i comebacken när den amerikanska kvalspelaren Jennifer Brady vann med 3-6,6-1,7-6(7-3).

Sjarapova har vunnit fem Grand Slam-turneringar, senaste gången i Paris 2014. Hon har en titel i Melbourne i och med vinsten 2008.

Det är inte bara axeln som ställt till problem inför årets första Grand Slam-turnering.

– Jag har kämpat emot ett virus i ett par veckor och fick uppsöka sjukhus häromdagen. Det var inte så roligt, säger Sjarapova enligt Reuters.