Rafael Nadal hade inte spelat sedan den 6 juli. Då ådrog han sig en bristning i en magmuskel., vilket tvingade honom att lämna återbud i Wimbledon-semifinalen mot Nick Kyrgios.

Men i natt var han tillbaka, i ATP-turneringen Western & Southern Open i Mason, Ohio.

Lång match

Men det blev ingen lyckad comeback. Världstrean Nadal förlorade med 1–2 i set (6–7, 6–4, 3–6) mot den 152-rankade kroaten Borna Coric.

– Med en och en halv vecka till New York (där US Open spelas) är det synd att jag inte får spela mer. Jag behöver komma in i Grand Slam-mode, säger 36-årige Nadal, enligt nyhetsbyrån AP.

Matchen varade i 2 timmar och 51 minuter, och Nadal, som inte var nöjd med sin insats.

– Jag behöver träning. Jag behöver returnera bättre. Jag behöver fler dagar. Det känns bättre när man kommer tillbaka och vinner sin första match. Jag var inte tillräckligt redo för att vinna i dag. Men det viktigaste är att jag håller mig frisk. Det är en svår skada att hantera. Jag får ta det steg för steg, säger han.

