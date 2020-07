1980 tillhörde Wimbledon världsettan Björn Borg. Men den långa och dramatiska finalen hade visat att John McEnroe hade ett spel på gräs som passade svensken illa, och den historiska sviten av titlar skulle gå att bryta.

När världens två bästa spelare möttes i finalen ett år senare, 1981, i Borgs sjätte final, hade svensken 41 raka segrar i Wimbledon. Det ingen visste då var att han helt skulle lämna tennisen bara två år senare. 1981 blev början på slutet.

”Tufft att vara världsetta”

I en intervju med the Daily Telegraph 2010 minns Björn Borg tillbaka:

– Det är tufft att vara världsetta. Man har inget privatliv alls och kan inte röra sig fritt. Det var ett av skälen till varför jag förlorade min motivation.

1981 kom Björn Borg till England med sin sjätte raka titel i Franska Öppna. Självförtroendet var fortfarande bra. Men titeln i Paris skulle bli hans sista i en Grand Slam-turnering.

Finalen i Wimbledon tillhörde John McEnroe, kallad ”Superbrat” och som lärt sig läxan från finalen ett år tidigare. Amerikanen vann med 3-1 i set; mästaren från Sverige, ”the Iceman”, skulle aldrig mer spela Wimbledon.

I sina memoarer från 1992 minns Björn Borg: ”Wimbledon 1981 var första gången jag började tänka att det här är inte roligt längre”.

Rivaliteten med McEnroe punkterades redan senare samma sommar. Inför US Open i McEnroes eget New York hade spelarna delat broderligt på samtliga spelade set, 20-20, när amerikanen en gång för alla skulle sätta stopp för Björn Borgs dominans.

De hade mötts i US Open-finalen redan året innan, men McEnroe hade vunnit och den titel som Björn Borg saknat nästan desperat, att vara kung i New York, skulle aldrig bli verklighet. 1981 spelade McEnroe sitt livs tennis inför en fanatisk hemmapublik och vann i finalen mot Borg sin tredje raka US Open, med 3-1 i set.

”Han var inte sig själv”

Björn Borg hade tagit emot ett dödshot redan strax före semifinalen men hävdade själv i efterhand att det inte påverkat honom.

– Men han var inte sig själv, sa McEnroe som nu var ny världsetta.

Björn Borg själv konstaterade i en SVT-intervju långt senare att han saknade motivation:

– Gnistan var som bortblåst.

Besvikelsen efter sitt livs sista Grand Slam-final var så stor att Björn Borg direkt efter matchen packade sin väska och lämnade centercourten. Han struntade både i segerceremoni och presskonferens och hade en bil som väntade. Det blev en symbolisk sorti.

1982 spelade Borg bara en turnering, i Monte Carlo. Han grubblade och behövde långledigt. I januari 1983, bara 26 år gammal, lämnade Björn Borg tennisen helt. Trots att bland andra John McEnroe försökte övertala honom att fortsätta.

Rivaliteten mellan Borg och McEnroe var bra för tennisen och blev saknad av många, inte minst McEnroe själv. I sin egen biografi minns han:

”Det vi hade haft var som dueller som mellan stora boxare. Vår story var ett drama som såg ut att ha allt.”

Dessutom: ”Att Borg lämnade tennisen var ett stort slag för hela sporten. Det var overkligt. Vinden försvann ur mina segel. Jag hade väldigt svårt att motivera mig att spela vidare. Det tog flera år.”

Misslyckad comeback

John McEnroe fortsatte spela topptennis fram till 1992. Björn Borg försökte göra comeback i början av 90-talet men lyckades dåligt och gav upp 1993.

När Borg fortfarande stod på toppen av sin karriär, sommaren 1980, gav han en öppenhjärtig intervju med SVT:s Göran Zachrisson – och såg framåt:

– När jag är 75 år och sitter där hemma kan jag se tillbaka i böckerna. Det här gjorde jag, och det här gjorde jag. Det är det jag vill, att man sätter upp mål och gör så gott man kan.

I dag är Björn Borg 64 år och kan sedan länge njuta av en magisk karriär, förstås. Rivaliteten med John McEnroe är med all säkerhet en av höjdpunkterna. Och de båda tidigare världsettorna, som var så olika på alla plan, har byggt en livslång vänskap.

KLIPP: Borg vs McEnroe – duellen som blev legendarisk