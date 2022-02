Tidigt under fredagen kom beskedet att Fis stryker helgens tävlingar i skicrossvärldscupen som skulle ha avgjorts i Solnetjnaja Dolina i Ryssland.

Nu står det klart att fler event som egentligen skulle ha arrangerats i Ryssland ställs in eller flyttas.

Arrangemangen som påverkas är världscuptävlingarna i skicross, freestyle, backhoppning och längdskidor.

– Jag tycker att det är det enda rätta beslutet. När ett land väljer att inleda krig mot ett annat land och tillfoga så mycket lidande och ödeläggelse som Ryssland nu gjort så anser jag att vi inte har något annat val än att ställa in tävlingarna, det har jag jobbat hårt för och jag är glad att det nu är beslutat. Jag upplever att det är en samlad skidfamilj som står bakom det här beslutet, säger Fis-ledamoten Erik Röste när SVT Sport får en pratstund med honom under U23-VM i skidor som just nu avgörs i norska Lygna.

”Väldigt svår situation”

I dagsläget är det som sagt oklart om tävlingarna kommer att strykas eller flyttas. Fis jobbar på det samtidigt som man gör sitt yttersta för att få hem alla aktiva som just nu är på plats i Ryssland.

– Nu har fokus legat på att världscupavslutningen inte ska gå i Ryssland, vi jobbar med att hitta en ny plats men det kan kanske ta lite tid, det viktigaste var att tävlingarna inte ska avgöras i Ryssland och de har vi varit väldigt tydliga med, säger Röste som varit i kontakt med det ukrainska laget som just nu är i Norge för att delta i U23-VM i skidor.

– Vi har varit i kontakt med det åkarna i det ukrainska laget och de är så klart präglade av det som sker. De är osäkra, rädda och vet inte vad som sker med deras familjer, det är en väldigt väldigt svår situation, säger Röste.