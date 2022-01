Siffror som SVT Sport har tagit fram tillsammans med SMHI visar att nio av de tio europeska vinterorter som vi har tittat på går mot en månad kortare vinter innan det här seklet är över.

Bland faktorerna som är med i granskningen finns antal dagar per år med snö på marken och antal dagar per år där temperaturen går under noll grader. Prognosen baseras på att jordens uppvärmning fortsätter på samma sätt som i dag, det vill säga med tre grader fram till seklets slut.

Sebastian Samuelsson är bekymrad, men inte förvånad, över siffrorna.

– Det är ju en väldigt tråkig utveckling och jag tror att vi alla är väl medvetna om den. Vi borde alla göra allt vi kan för att stoppa den utvecklingen. Om jag kollar när jag tävlar i världscupen skulle jag säga att jag oftare tävlar på konstnö än vanlig snö. Det är klart att det är ett stort problem.

”Tänka på vilka resor som är viktiga”

Skidskyttestjärnan ser att det finns saker som de enskilda idrottarna och idrottsförbunden kan göra för att förbättra läget.

– Vi kanske ska tänka på vilka resor som är viktiga att göra och inte. Måste vi åka på cykelläger till Kreta i maj eller kan vi vara kvar hemma? Måste vi vara på tre-fyra orter varje månad under världscupsäsongen eller kan vi göra som vi faktiskt gjorde under coronaåret och komprimera resandet för miljöns skull? Det är sådana grejer som jag tycker man måste tänka på, säger Samuelsson.

