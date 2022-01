Klimatförändringarna märks redan i dag på flera klassiska vinterorter. Konstsnö är en del av vardagen i de olika världscuperna och bristen på natursnö ser ut att bli ännu större i framtiden.

SMHI har, på uppdrag av SVT Sport, tagit fram siffror för tio klassiska vinterorter i Europa. Prognosen visar att om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som i dag, kommer nio av orterna att gå mot en månad kortare vinter innan 2099.

”Snösäsongen blir allt kortare”

SVT Sport har med SMHI:s hjälp tittat på flera parametrar, däribland antal dagar per år med snö på marken och antal dagar per år där temperaturen går under noll grader.

– Snösäsongen blir gradvis allt kortare. Vi kommer också att se högre temperaturer. Och under vintern blir det vanligare med episoder med mildgrader. Att det smälter av och kanske fryser på igen. Det kommer också att bli vanligare att det regnar under vintern när man har snötäcke på marken. Den typen av förändringar ser vi framför oss, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Falun ser ut att drabbas hårt

En av de orter som ser ut att drabbas värst av de tio i SVT Sports granskning, är svenska Falun. Vid nästa sekelskifte ser man ut att ha 156 dagar per år med snö på marken – alltså ett tapp med 27 dagar per år, vilket innebär en minskning med cirka 15 procent.

– Vi har Falun i Sverige och Oslo i Norge. Det är orter som ligger i riskzonen när man ser den allt kortare vintern. Snökanten börjar flytta sig oroväckande nära eller till och med norr om de här orterna, säger Kjellström.

Utvecklingen kan bromsas

Om jordens uppvärmning fortsätter som i dag, alltså med totalt tre grader fram till sekelskiftet, kommer flera orter alltså att ha en månad kortare vinter om cirka 70 år. Men för de som gillar snö finns det ändå hopp – det är inte för sent att bromsa utvecklingen.

– Siffrorna handlar om hur det skulle se ut i en tre grader varmare värld. Och i dagsläget är det ungefär dit vi är på väg. Men vi har ett Parisavtal och ett mål om att komma ner på två eller helst 1,5 grad. Gör vi det så blir det naturligtvis en helt annan bild, säger Kjellström.

REPORTAGE: Siffror visar: En månad kortare vintersäsong innan 2099: