Svensk dokumentär visas i Cannes

En långfilmsdokumentär om den svenske regissören Bo Widerberg som i skuggan av Ingmar Bergman blev Sveriges mest inflytelserika filmskapare tävlar i Cannes Classics. Dokumentären blir därmed den sjunde svenska filmen att visas i sektionen någonsin.

”I huvudet på Bo” handlar om regissören från det tidiga 1960-talet i Malmö till och med hans storhetstid med äventyr i Cannes och New York. Filmen handlar om regissörens avtryck i den svenska filmhistorien med titlar som ”Kvarteret Korpen”, ”Elvira Madigan” och ”Mannen på taket”, men också om det höga pris Bo Widerberg fick betala för sin vision.

”Känns jättestort”

– Det känns förstås jättestort att få premiärvisa filmen i Cannes. Det är där Bo Widerberg hör hemma. Intresset för Widerbergs filmer har växt internationellt de senaste åren, och jag hoppas vår film ska stärka det intresset, skriver Jon Asp i en kommentar till Kulturnyheterna.

Även skådespelarna Pia Degermark och Tommy Berggren, som spelade i ”Elvira Madigan” från 1967 och medverkar i dokumentärfilmen, kommer att närvarar vid premiären den 15 maj.

Det är sedan tidigare känt att den svenske regissören Tarik Salehs film ”Eagles of the republic” kommer att visas i huvudkategorin Official selection, och därmed tävlar om att vinna det prestigefulla priset Guldpalmen.

Texten uppdateras.