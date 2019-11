Allt ovanligare med tidig alkoholdebut

Andelen unga som har testat alkohol, snus, tobak eller cannabis före 14 års ålder har minskat kraftigt på 20 år, från 63 procent 1999 till 18 procent 2019, enligt en ny rapport från CAN.



De svenska ungdomarnas minskade drickande och rökande är en del av en internationell trend, som man inte vet den exakta orsaken till.



-Man har pratat om att ungdomar ändrat sina sätt att umgås på – man umgås mer hemifrån, via sociala medier, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till SVT Nyheter.