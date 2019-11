Cypern i fokus för människosmugglare

Människosmugglare marknadsför resan till Cypern som den enklaste vägen till EU. 60 procent tar sig in via den norra delen, som ockuperas av Turkiet. För att ta sig in i EU behöver de sedan korsa buffertzonen, den gröna linjen, som skiljer norra och södra Cypern åt.

SVT Nyheter träffar även en man från Kongo, som tagit sig till Cypern via Turkiet.

– Från början visste jag inte att det fanns nord och syd på Cypern. När jag klev ur planet var det en bil som hämtade upp mig. Vi åkte en bit, och till slut kom jag hit, säger han.